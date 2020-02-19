تغريم صاحب متجر ضبط بحوزته مواد تموينية فاسدة

التاريخ: 19-فبراير-2020
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قضت محكمة النظام العام بتوقيع عقوبة الغرامة “30” الف جنيه وفي حالة عدم دفع الغرامة السجن لمدة “6” أشهر، وذلك في مواجهة صاحب بقالة بمنطقة حلة كوكو ضبط بحوزته كمية كبيرة من المواد التموينية منتهية الصلاحي. وأمرت المحكمة بابادتها.
وتعود التفاصيل بحسب صحيفة آخر لحظة ان موظفي محلية شرق النيل قاموا بتنفيذ حملة على المحال التجارية، وأسفرت الحملة عن ضبط مواد تموينية منتهية الصلاحية داخل متجر كبير بمنطقة حلة كوكو، وعلى ضوء ذلك تم تحويل التاجر الى قسم الشرطة ودونت في مواجهته بلاغا تحت نص المادة “82” من القانون الجنائي المتعلق ببيع اطعمة فاسدة.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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