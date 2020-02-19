مقتل وجرح (3) من منسوبي الشرطة بشرق دارفور

التاريخ: 19-فبراير-2020
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قُتل أحد أفراد الشرطة وجرح (2) في هُجُومٍ مُسلّحٍ بقرية هجليجة غرب محلية ياسين بولاية شرق دارفور، بعد هجوم من مجموعة تنتمي لأحد مُرتادي الإجرام، لقي مصرعه أثناء مُقاومته للشرطة.
وتبادل المُتّهم إطلاق النار مع منسوبي الشرطة بعد بلاغات لشرطة ياسين عن مُسلّحٍ يُهدِّد حياة المُواطنين ورُوّاد الطريق العام بالقوة المُسلّحة، وينهب مُمتلكاتهم رغم مُحاولات شرطة القرية القبض عليه.
وقال العمدة آدم أحمد آدم “آدماي” بحسب صحيفة الصيحة، إنّ المُواطنين أبلغوا الشرطة بأنّ مُتفلِّتاً يُهاجم المُواطنين وينهب بقوة السلاح، وإثر ذلك داهمت الشرطة موقع البلاغ فوجدته وقام بمُقاومة الشرطة فتم جرحه ونُقل لمستشفى الضعين وتوفي في الطريق، وهجمت مجموعة في اليوم التالي وقتلت فرداً من شرطة المحلية وجرحت اثنين آخرين. وأضاف بأنّ الموقف مُطمئنٌ، وطالب الأجهزة الأمنية باتّخاذ التدابير كَافّة تجاه كل من يُروِّع أمن وسلامة والمواطنين.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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