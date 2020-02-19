إبادة (20) طناً مواد غذائية فاسدة بالجزيرة

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة كشفت الهيئة السودانية للمواصفات والمقاييس فرع ولاية الجزيرة عن تنفيذ”370″ حملة للتفتيش الخدمي خلال العام الماضي، غطت المعيار والقياس والمواصفات الخاصه في القطاعين الصناعي والخدمي. شملت المحال التجاريه والكافتريات والمطاعم. Advertisements وأسفرت الحملات بحسب صحيفة آخر لحظة، عن إبادة 20 طن من المواد الغذائية الفاسدة من الشبس والصلصة والبسكويت والحلويات والزيوت إضافة لحجز 1630 باقة زيت غير مطابقة للمواصفات. وأعلن مدير فرع الجزيرة التجاني النعيمة عن ضبط ثلاثه مصانع زيوت لم تلتزم بالمواصفات المطلوبة من حيث الديباجة والمواد الخام والتخزين والجودة والسلامة المهنية من جملة 111 مصنع شملهم التقييس الصناعي.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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