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اتفاق على تسريع إزالة آثار النظام السابق

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-فبراير-2020

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اتفاق على تسريع إزالة آثار النظام السابق

شدد الاجتماع المشترك لوكلاء الوزارت وأعضاء اللجنة العليا لتفكيك نظام الثلاثين من يونيو 1989م، بمجلس الوزراء برئاسة برئاسة وزير شؤون مجلس الوزراء السفير عمر مانيس على أهمية إحكام التنسيق بين اللجنة بالمؤسسات والوحدات الحكومية، اضافة الى تسريع إزالة آثار النظام السابق وتحقيق شعارات ثورة ديسمبر المجيدة.

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وجدد مانيس امس بحسب صحيفة آخر لحظة، جدد حرص الحكومة الإنتقالية على إنفاذ كل أهداف ثورة ديسمبر المجيدة من خلال اتخاذ السياسات والإجراءات المطلوبة.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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