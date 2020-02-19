افتتاح مخبز تركي ينتج (15) الف قطعة خبز في اليوم بالخرطوم

أكد السفير التركي بالخرطوم عرفان نذير اوغلو عدم تدخل بلاده في الشؤون الداخلية للدول، وأشار لعميق ومتانة العلاقات بين الشعبين التركي والسوداني.

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واكد اوغلو بحسب صحيفة آخر لحظة، استعداد انقرا لتقديم مختلف المساعدات متي ما طلبت الحكومة السودانية ذلك مشيرا الى استمرار المساعدات الانسانية المختلفة للشعب السوداني. واضاف عرفان ان باب التقديم للمنح الدراسية في الجامعات التركية للطلاب السودانيين لا يزال مفتوحا في مجالات البكالاريوس والماجستير والدكتوراة مجددا دعوته للطلاب السودانيين الاسراع للاستفادة من هذه المنح.

واشار الى افتتاح مخبز تركي ينتج اكثر من 15 الف قطعة خبز يوميا وان الجهود متواصلة ليصل خلال الايام المقبلة لانتاج اكثر من 20 الف قطعة يوميا.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)