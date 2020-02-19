الصحة تؤكد على الدور الرقابي لمجلس الادوية والسموم

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 6 مشاهدة Advertisements أكد وزير الصحة الاتحادي رئيس المجلس القومي للأدوية والسموم د. أكرم علي التوم ، على أهمية الدور الرقابي للمجلس. وشدد على ضرورة دعم المجلس بالكادر البشري المؤهل وتحسين أوضاع العاملين بغرض استبقائهم وجذب المزيد من الكفاءات للدفع بمسيرة عمل المجلس بما يلبي تطلعات المواطن السوداني في الحصول على دواء آمن وفعال ذو جودة عالية وتعهد بحسب صحيفة الجريدة، بتوفير مقر دائم للمجلس يستوعب جميع ادارته بما فيها المختبر المركزي، ونوه الى ضرورة وضع خطة استراتيجية مستقبلية تتيح للمجلس الايفاء بمتطلبات وتحديات المرحلة القادمة.

الحرطوم: (أخبار الخليج 365)

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