الحكومة ومسار درافور يتفقان لمعالجة الخدمة المدنية

الأربعاء 19 فبراير 2020

اتفق وفدا الحكومة ومسار دارفور في منبر جوبا التفاوضي على تكوين لجنة مشتركة لمعالجة قضايا الخدمة المدنية.



وقال رئيس الوساطة توت قلواك إن الطرفين توصلا الي تكوين لجنة مشتركة لمعرفة العدد المشارك كما وكيفا في المؤسسات الإتحادية وماهو المعيار وهل الأمر يختص بابناء دارفور في الأقاليم فقط ام في كل ولايات السودان ،مشيرا الي ان النقاش حول مسار دارفور توصل إلى أن هنالك نقصاً كبيراً في مشاركة أبناء دارفور في الخدمة المدنية المركزية بالسودان ، وابان ان مفاوضي مسار دارفور أكدوا بأن الأمر يخص كافة أبناء دارفور الذين حملوا السلاح والذين لم يحملوا السلاح وان الظلم وقع لكل ابناء دارفور لذلك يجب رفع ذلك الظلم.

وقال توت ان الحكومة إلتزمت بتكوين لجنة واقرت بأن هنالك عدم عدالة في مشاركة المؤسسات الإنتقالية وأوضح بأن النقاش سيتواصل غدا واذا تم التوصل إلى إتفاق سنكون بذلك قد قطعنا شوطا بعيدا مبشرا الجميع بأن التفاوض في مسار دارفور يسير بشكل جيد ومن المتوقع خلال الفترة المتبقية ان يصل الجميع الي اتفاق سلام شامل

وأكد الاستاذ محمد الحسن التعايشي عضو مجلس السيادة الانتقالي الناطق الرسمي باسم الحكومة المفاوض في تصريحات صحفية عقب انتهاء جلسة المفاوضات ان القواسم المشتركة التي تنطلق منها الحكومة و الجبهة الثورية فيما يتعلق بمسار دارفور حول ورقة السلطة وهياكل الحكم الإتحادي والسلطات و الصلاحيات اصبحت قريبة مما حدا بتشكيل لجنة للاتفاق على نصوص معينة تعالج مسألة الحكم في السودان والعلاقة بين المركز والاقاليم وكيفية معالجة هذة المسألة من ناحية فنية .

Advertisements

وقال إن النقاش بين الطرفين في ورقة السلطة انتقل الى الخدمة المدنية باعتبارها واحدة من القضايا الأساسية في السودان التي اولتها هياكل السلطة الإنتقالية أهمية كبيرة ،مشيرا الي ان الوثيقة الدستورية تطرقت الي المفوضية القومية لإصلاح الخدمة المدنية في السودان واوجه الخلل والقصور التي لازمت الخدمة المدنية في البلاد والتي تمثل بعضها في عدم قومية هذة المؤسسات واعتمادها بحد كبير في بعض المسائل الي عدم المهنية والإلتزام بالاوصاف الوظيفية ،مبينا ان هذا الأمر أحدث تشوهات كبيرة في الخدمة المدنية .وقال التعايشي ان جلسة المفاوضات اليوم اتجهت نحو معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية فيما يتصل بدارفور وتطرقت لمبادئ أساسية تتمثل في السكان والتمييز الإيجابي كما تطرقت المفاوضات للإجراءات الفنية

وأكد التعايشي ان معالجة أوجه الخلل في الخدمة المدنية في كل المناطق سواء في مسار المنطقتين جبال النوبة والنيل الأزرق وفي شرق السودان

لافتا الي ان أوجه الخلل جاءت نتيجة لأخطاء سياسية متعمدة أو غير متعمدة أوصلت السودان الي مظالم أساسية لها علاقة بالخدمة المدنية مما أثر على الخدمة المدنية من نأحية الأداء والعطاء والتمثيل وهذا بدوره قلل من الإنتاج العام في المؤسسات المدنية وقال نحن نريد أن نرفع كفاءة الاداء العام للخدمة المدنية ومعالجة المظالم في آن واحد .

وقال التعايش ان جميع السودانيين سيستفيدون من عملية إصلاح الخدمة المدنية وإعادة تأهيلها وهي واحدة من موجهات الثورة.