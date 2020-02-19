(699) الف قنطار صادر المحاصيل بام روابة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

بلغت جملة المحاصيل التي تم تصديرها من سوق محصولات ام روابة إلى الأسواق العربية والعالمية خلال يناير حتى ديسمبر 2019 حوالى (699 الف و548 ) قنطارمن المحاصيل المختلفة.

وأوضح الأستاذ محمد التوم الطيب المدير التنفيذي لسوق محصولات ام روابة لـ(سونا) أن نسبة 80 % من محاصيل الصادر ذهبت إلى الأسواق العالمية المختلفة فيما تم تخصيص جزء من الصادر للاستهلاك المحلي، مبينا أن المحاصيل التي تم تصديرها شملت الفول المقشور والكركدي، السمسم الابيض والاحمر،صمغ الهشاب والطلح.

Advertisements

مضيفاً أن المحلية تتميز بإنتاج العديد من محاصيل الصادر ذات الميزات التفضيلية، وتعد من المحليات التي تساهم كثيراً في الصادرات القومية،لافتا إلى أن جملة المحاصيل التي وردت من مناطق الإنتاج المختلفة في ذات الفترة 849 الف و248 قنطار

وقال إن الموسم التسويقي للبورصة بأسواق محصولات ام روابة والأسواق الفرعية المنتشرة بالمحلية يشهد تدفقات كبيرة من المحاصيل المختلفة الورادة من مناطق الإنتاج.

مبيناً أن عددية الاسواق الفرعية تبلغ 23سوقا و أن إدارته وضعت العديد من الخطط والبرامج لمكافحة تهريب المحاصيل بتفعيل نقاط الرقابة الثابتة والمتحركة وتزويدها بالمعينات.