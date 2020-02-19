وزير الثقافة والإعلام ينفي خبر وصول وفد من الجنائية إلى الخرطوم

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الثقافة والإعلام، الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح، إنّ الحديث حول وصول وفدٍ من المحكمة الجنائية الدولية للخرطوم عارٍ عن الصحة تماماً.

وأكد عقب جلسة مجلس الوزراء أمس، أنّه بمُجرّد وُصُول هذا الوفد سيتم الإعلان عنه بشكلٍ رسمي، وعبّر عن أسفه للتناوُل الذي وصفه بغير المهني الذي قَامَت به بعض وسائل الإعلام في نشر الأكاذيب والشائعات والأخبار غير الدقيقة، رغم امتلاكها الوسائل والآليات للتأكُّد مِن مثل هذه المَعلومات، وأضَافَ: “ليس لدينا ما نخفيه حول هذا الشأن”.

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