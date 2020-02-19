زراعة (8) ملايين فدان من المحاصيل الزراعية

الخليج 365 :

كشف دكتور محمد الحافظ أحمد المدير العام لوزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية بولاية شمال كردفان أن الولاية تستهدف خلال الموسم الزراعي المقبل مساحة 8 ملابين فدان بالمحاصيل الزراعية المختلفة.

وقال في تصريح لـ(وكالة السودان للأنباء) عقب مشاركته في تدشين الحملة الكبرى لمكافحة آفة العنتد في ثلاث محليات بالولاية في وداع الاتيام العاملة بالحملة وذلك بحضور الأمين العام لحكومة الولاية وممثل والي ولاية شمال كردفان المكلف إن الوزارة تبذل جهودا في وضع الترتيبات والتجهيزات اللازمة المبكرة للموسم الزراعي المقبل وأضاف أن انطلاقة الحملة تأتي في اطار استعدادات الوزارة.

وأوضح المهندس محمد سليمان الأصم مدير إدارة وقاية النباتات بالولاية أن الحملة تستهدف ثلاث محليات هي شيكان وأم روابة والرهد وتغطي مساحة ٨٥ ألف فدانا وتستمر لمدة ٦٠ يوما وذلك استعدادا للموسم الزراعي المقبل والعمليات الاستباقية للموسم، مشيرا إلى الجهود المتواصلة من قبل إدارة وقاية النباتات لمكافحة الآفات الزراعية والخطة الموضوعة لمجابهة أي طارئ متطرقا إلى الدعم الكبير من المركز للحملة.

إلى ذلك اكد الأمين العام ممثل الوالي الأستاذ عبد الهادي عبد الله اهتمام الولاية بدعم القطاع الزراعي باعتبار الزراعة المورد الرئيسي للتنمية وتأمين الأمن الغذائي، كما أشاد بجهود وزارة الإنتاج والموارد الاقتصادية ووقاية النباتات في الاستعداد الجيد والمبكر للموسم الزراعي الجديد وقال إن حكومة الولاية لن تألوا جهداً في توفير المعينات كافة التي تأمن الموسم الزراعي وتحميه من الآفات الزراعية.