وزيرة التجارة الهولندية تصل البلاد غداً

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : تصل البلاد يوم غدٍ الاربعاء السيدة/سيجريد كاخ وزيرة التجارة والتعاون التنموي الهولندية في زيارة تستغرق يوماً واحداً تلتقي خلالها السيد رئيس المجلس السيادي الانتقالي والسيد رئيس الوزراء و الدكتورة عائشة موسى عضو المجلس السيادي الانتقالي. كما ستقوم بتدشين برنامج تنموي لاعالة اللاجئين والنازحين برعاية من الحكومة الهولندية و بعض المنظمات والمؤسسات المالية الدولية. وستناقش الوزيرة كذلك مع قيادة الدولة، سبل اعادة المشاريع التنموية ذات الصلة بالتنمية وكذلك سبل دعم اولويات عمل الحكومة الانتقالية وتطوير العلاقات الثنائية بين البلدين في شتى المجالات سيما التجارية والتنموية.

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