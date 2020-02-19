قوات الاحتلال تشن اعتقالات ومداهمات واسعة في مدن الضفة المحتلة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

شنت قوات الاحتلال الإسرائيلي الليلة الماضية، حملة اعتقالات ومداهمات واسعة طالت فلسطينيين وممتلكاتهم في مدن الضفة الغربية المحتلة.

وذكر مصدر أمني فلسطيني أن “قوات الاحتلال اعتقلت الشابين زيد خليل فرارجة (25 عاما) ومحمد شعفوط أبو رشيد (35 عاما)، من مخيم الدهيشة جنوب بيت لحم، بعد اقتحام منزلي ذويهما وتفتيشهما”، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية “وفا”.

وفي السياق ذاته، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي فجر الأربعاء، مدير التربية والتعليم في مدينة قلقيلية صالح ياسين (57 عاما)، عقب مداهمة منزله في بلدة بديا غربي مدينة سلفيت.

بدورها، استنكرت المديرية الفلسطينية عملية الاعتقال، واعتبرتها استهدافا جديدا من قبل سلطات الاحتلال للمؤسسة التعليمية في فلسطين، ويشغل ياسين منصبه الحالي منذ بداية شهر نيسان/ أبريل الماضي، وهو والد الشهيد “إلياس صالح ياسين”.

من جهة أخرى، اقتحمت قوات كبيرة من جيش الاحتلال، المحلات التجارية في قرية “النبي إلياس” شرقي قلقيلية، وقال شهود عيان إن “عدة آليات عسكرية قامت باقتحام المحلات التجارية وفحص تسجيلات الكاميرات في القرية بشكل دقيق، دون أن يبلغ عن وقوع اعتقالات”، وفق “وفا”.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي في ساعات مبكرة من فجر الأربعاء، قرية دير نظام شمال غربي رام الله، واعتلى الجنود أسطح منازل عدة فيها.

وفي ساعات الصباح الباكر اقتحمت عدة جيبات القرية، وقامت باحتجاز عدد من الأهالي واستجوابهم ميدانيا، إلى جانب إقامة حاجز عسكري في منطقة الحرش بالقرية، وتفتيش لمركبات المواطنين والتدقيق في هوياتهم.

عربي21