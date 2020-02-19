ابوقردة يؤيد تسليم المخلوع البشير للجنائية الدولية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

قال وزير الصحة السابق بحر إدريس أبو قردة ان على الحكومة الانتقالية أن تمضي في خطوات تسليم الرئيس المعزول عمر البشير لمحكمة الجنايات الدولية؛ ليدافع عن نفسه في حال براءته من الجرائم التي ارتكبت بإقليم دارفور خلال سنوات حكمه .

وأشار أبو قردة، في تصريحات صحفية إلى أنه شخصيا مثل أمام المحكمة وبرأ نفسه من جميع التهم الموجهة إليه قبل أن يصبح وزيرا في حكومة البشير وفقا لاتفاقية سلام.

وكانت الحكومة قد نفت ما تردد فى اليومين الماضيين على نطاق واسع من وصول وفد من المحكمة الجنائية الدولية إلى الخرطوم، لبحث مثول مطلوبين من بينهم الرئيس المعزول عمر البشير أمام المحكمة لمحاكمتهم فى اتهامات بينهما ارتكاب جرائم حرب فى دارفور .

وقال وزير الثقافة والإعلام السودانى الناطق باسم الحكومة فيصل محمد صالح فى تصريحات للصحفيين الثلاثاء عقب اجتماع لمجلس الوزراء “أنه من الممكن أن يزور وفد من المحكمة السودان لأن هناك نقاشا يدور حول تفاصيل مثول المطلوبين أمامها، وبمجرد وصوله سيتم الإعلان عن هذا الأمر بشكل رسمي، لأنه لا يوجد لدينا ما نُخفيه فى هذا الصدد”.