إتّهامات لشركات بالتسبب في أزمة الغاز

الخليج 365 : اتّهم رئيس شُعبة الغاز بأم درمان حمّيدة محمود الجميل، الشركات العاملة في المجال بالفساد واحتكار الترحيل والتوزيع لوكلائهم فقط وليس على حسب المَواقع الجُغرافية، ودون مُراعاة العدالة. وقال الجميل لـ(الصيحة) أمس، إنّها السَّبب الرئيسي في النُّدرة وارتفاع أسعار الغَاز، لكنّه نوّه إلى أنّ تكلفة الترحيل و(العتالة) عالية جداً، وأقرّ بتعقيدات ومَشاكل تُواجه القطاع، واتّهم جِهاتٍ – لم يُسمِّها – بالاستيلاء على الغَاز وترحيله للأماكن الطرفية، وقال إنّ المواعين التخزينية ليست كافية للاستيراد، ودعا لأهمية تعاوُن الشركات والوكلاء ليحصل المُواطن على حِصّتِهِ من الغاز دُون مُعاناةٍ، وطالب بالإسراع في تكوين لجنة تسيير للإشراف على الغاز لضمان وصوله إلى المناطق.

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