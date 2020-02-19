النهود تستضيف مؤتمراً عالمياً للصمغ العربي

الخليج 365 :

أعلنت لجنة إصلاح مسار الصمغ العربي، عن قيام مؤتمر عالمي للصمغ العربي قريباً بمدينة النهود بشمال كردفان التي تنتج محلياتها الست (55%) من إنتاج السودان الذي يتنج (85%) من الإنتاج العالمي.

وأوضح مقرر اللجنة محمد إبراهيم متعني في منبر (سونا) أمس، أن المؤتمر لا علاقة له بمؤتمر المنتجين الذي دعت إليه الحكومة البائدة وتم غلغاؤه، وقال إن المؤتمر يأتي بعد وضع إستراتيجية خلال الثمانية أشهر الماضية ويتوقع إجازتها من مجلس الوزراء قريباً، وأضاف أن الإستراتيجية ستُعالج المشكلات كافة التي تعترض مسيرة الصمغ العربي، بجانب إصدار قانون لمجلس الصمغ العربي لتنظيم وتطوير تجارة الصمغ، وإيقاف الهدر المالي في هذه السلعة الدولارية.

وطالب مُتعني الدولة بتقنين حواكير الصمغ العربي حتى تكون ضمانات لدى المانحين من البنوك والمصارف لتمويل المنتجين حتى لا يتعرضوا لنظام (الشيل) والسلم الجائر من ضعاف النفوس ومصاصي دماء المنتج، ونادى الجهات المسؤولة للاهتمام بمنتجي الصمغ العربي بإدخالهم تحت مظلة التأمين الصحي حتى ينالوا العلاج والاستقرار بدلاً من النزوح لأطراف المدن للعمل في مهن هامشية.