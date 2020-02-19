الإعلان عن أول حفل (دي جي) خاص بالنساء في السودان.!

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 :

أعلنت شركة البروف للإنتاج الفني والإعلامي عن تنظيمها لأول حفل (دي جي) خاص بالنساء.

وقامت الشركة بإرفاق الإعلان على صفحتها الرسمية بموقع فيس بوك بينما لم تحدد زمن وميقات الحفل، مما جعل الكثيرين يتساءلون حول هذا الأمر.

وأكدت مصادر أن السبب في عدم الإعلان الرسمي عن زمن الحفل يعود إلى عدم عثور الشركة على فتاة محترفة ومتمكنة في هذا الجانب، حيث يسيطر العنصر الذكوري على هذا النمط الجديد من الموسيقى في السودان، بينما زادت المصادر أن الإعلان الرسمي للحفل قد يكون مطلع الشهر القادم.

وبحسب صحيفة السوداني ، سيطرت حفلات الدي جي بشكل كبير على المشهد الفني في السودان خلال العامين الماضيين، حيث تقام َبشكل راتب العديد من تلك الحفلات في الأندية وبعض المقاهي الصغيرة الموزعة في مدن الخرطوم الثلاث.