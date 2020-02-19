فرانسيس دينق يزور المخلوع البشير بسجن كوبر

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

كشفت صحيفة السوداني الصادرة اليوم”الأربعاء” عن أنّ المفكّر والقيادي البارز بدولة جنوب السودان فرانسيس دينق التقى بالرئيس السابق عمر البشير والنائب الأوّل الأسبق بكري حسن صالح بسجن كوبر السبت الماضي.

وقالت الصحيفة إنّ مقابلة فرانسيس دينق بالبشير وبكري تمّت عند الساعة التاسعة من صباح السبت الماضي بسجن كوبر، حيث أمضى فرانسيس نصف ساعة مع كلٍ واحد منهما.

وتمّت المقابلة بناءَ على طلبٍ تقدّم به فرانسيس لرئيس مجلس السيادة الفريق أوّل عبد الفتاح البرهان الذي سمح له بالأمر.

وبحسب الصحيفة فإنّ البشير وصف فرانسيس بالرجل الوفي وأنّ أخلاقه هي أخلاف أبناء السلاطين.

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وتبادل البشير وفرانسيس القفشات والضحكات أثناء اللقاء.

والصحيفة أشارت إلى أنّ سبب المقابلة أنّ فرانسيس دينق وخلال العام 1990 وكان وقتها المستشار الخاص للأمين العام للأمم المتحدة للنازحين قد طلب من البشير في ذلك الوقت مقابلة الصادق المهدي الموجود في المعتقل حيث سمح له البشير بالمقابلة وطلب من بكري حسن صالح مرافقة فرانسيس إلى السجن لمقابلة المهدي.

ووفق المعلومات فإنّه وعند عودة فرانسيس دينق وبكري من مقابلة المهدي مازح بكري فرانسيس قائلا” زيارتك للمهدي استثمار لأنو نحن لما يسجنونا دايرنكم تجونا”.