شركات الطيران الفرنسية والألمانية تستأنف رحلاتها في الأجواء العراقية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال وزير النقل العراقي عبد الله لعيبي إن حركة شركات الطيران الألمانية والفرنسية استؤنفت في الأجواء العراقية.

وأوضح لعيبي في بيان له، أمس الثلاثاء، أن “شركات الطيران الأوروبية والأجنبية والعربية عاودت التحليق في سمائنا من جديد بعد إلغاء توصية وكالة الاتحاد الأوروبي لأمن الطيران كون الأجواء العراقية الأكثر أمنا واستقرار”، حسبما نقل موقع “السومرية نيوز”.

وأشار لعيبي إلى حرص الوزارة على أمن وسيادة الأجواء في العراق والمنطقة، إلى جانب “توفير أفضل الخدمات الملاحية للطائرات العابرة لأجوائنا”.

وأضاف وزير النقل العراقي أن “شركة الملاحة الجوية بكوادرها المتخصصة استطاعت أن تجدد كسب ثقة شركات الطيران الأوروبية ومعاودة تحليقها عبر الأجواء العراقية مجددا”. المادة السابقة تحسسوا فحولتكم ..أزمة الفحولة تطارد داليا الياس بعد ظهورها الجديد.! المقالة القادمة فرانسيس دينق يزور المخلوع البشير بسجن كوبر

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