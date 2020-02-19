مجلس الوزراء: تعيين الولاة المدنيين الأسبوع المقبل

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن مجلس الوزراء، عن تعيين ولاة الولايات الأسبوع المقبل، وأكد تسلّم رئيس الوزراء، عبدالله حمدوك، قائمة الولاة الـ(18) من قوى إعلان الحرية والتغيير.

وقال وزير الثقافة والإعلام، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، فيصل محمد صالح، في تصريحات صحفية أمس، إن مجلس الوزراء استمع لتقرير من وزير الحكم الاتحادي، يوسف الضي، حول المشاكل التي تواجه بعض الولايات.

وأشار إلى أن الوزير قام بزيارة لعدد من الولايات التي تشهد مشاكل “نهر النيل والنيل الأبيض وسنار”، والتقى بالولاة ومجموعات لجان المقاومة

والحرية والتغيير والأحزاب السياسية.

ولفت الى أن النقاش حول كيفية علاج المشكلات في الولايات وتطمينهم بأن أمر تعيين الولاة المدنيين مرتبط بالمفاوضات الجارية في جوبا، وأردف: تم توقيع اتفاق بين الحكومة وحركات الكفاح المسلح بما فيها الجبهة الثورية، نص على أنه خلال أسبوع سيتم حسم أمر تعيين الولاة. .

وأوضح فيصل أن زيارة وزير الحكم الاتحادي وحواره مع المجموعات المختلفة، أكدت على عدم حدوث فراغ في الولايات وطلبت منهم انتظار أسبوع حتى يتم تعيين الولاة المعنيين، وتتم عملية تسليم وتسلم بين الولاة العسكريين والمدنيين بشكل سلس .

وكشف عن إن المجلس استمع لتقرير حول أداء الولاة العسكريين، وطلب أن تتم تهدئة الأوضاع واستمرار الولاة العسكريين لمدة أسبوع، حتى يتم الفراغ من النقاش في جوبا ويتم تعيين الولاة .

الجريدة