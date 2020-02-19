كوبا تعتبر العقوبات الأمريكية ضد شركة “روسنفط تريدينغ” انتهاكا للقواعد التجارية

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

وصف وزير الخارجية الكوبي، برونو رودريغيس، اليوم الأربعاء، العقوبات الأمريكية على “روسنفط تريدينغ إس أي”، فرع شركة النفط الروسية “روسنفط”، بأنها انتهاك للقواعد التجارية المعترف بها عالميا.

موسكو – سبوتنيك. وكتب رودريغيس تغريدة في صفحة الوزارة على تويتر، قائلاً: “إن العقوبات المفروضة على شركة “روسنفط تريدينغ” تشكل انتهاكاً جديدا للقانون الدولي والقواعد التجارية المعترف بها عموما. وليس للولايات المتحدة الحق في فرض تدابير من جانب واحد على منظمات دول أخرى تتعامل مع فنزويلا”.

وقبل ذلك وصفت شركة النفط والغاز الفنزويلية “بي دي في إس أي” العقوبات الأمريكية ضد شركة تابعة لشركة “روسنفط” الروسية بأنها محاولة من الحكومة الأمريكية للسيطرة على سوق النفط العالمي.