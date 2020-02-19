روحاني: أمريكا بعثت عشرات الرسائل لنا تطلب الحوار مع إيران

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

أعلن الرئيس الإيراني، حسن روحاني، أن الولايات المتحدة الأمريكية بعثت بعدة رسائل تطلب الحوار مع إيران.

طهران- سبوتنيك. وقال روحاني إن الاتفاق النووي، الذي وقعته بلاده مع القوى العالمية في عام 2015، ما زال حيا رغم انسحاب الولايات المتحدة منه بشكل أحادي وإعادة فرض عقوبات على إيران، مشيرا أن واشنطن أرسلت عشرات الرسائل تطلب الحوار مع إيران.

وتابع الرئيس الإيراني، خلال اجتماع مع الحكومة اليوم الأربعاء: “الاتفاق النووي ما زال حيا رغم كل إجراءات الولايات المتحدة”.

وأضاف: “أمريكا أرسلت عشرات الرسائل لنا لطلب الحوار، وفي نيويورك خاصة أتاني خمس أو ست رسائل من أمريكا تطلب التفاوض”.

وتابع روحاني: “إذا كنا قد فشلنا أمام أمريكا بالتوسط للحوار معنا، فلماذا تقوم أمريكا بتوسيط كل البلدان للتفاوض مع إيران”.