مطبعون جهلة….دكتور عصام دكين نموذجا

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

الامين السياسي لحزب المؤتمر الوطني بولاية الخرطوم والمدافع عن النظام البائد حتى لحظة سقوطه وهذا شيء طبيعى باعتبار الرجل جزء لايتجزأ منه ، انه الأستاذ الجامعى الدكتور عصام حامد دكين الاكاديمى والباحث لدى ركائز المعرفة للدراسات والبحوث .

القاب طنانة واوصاف كبرى لشخص تكتشف انه صغير جدا ولا يستحق أى واحدة من هذه الأوصاف فلا هو يشبه الاكاديميين فى علميتهم ولا يقترب من صفة الأستاذ الجامعى وهو بهذه السطحية وعدم امتلاك اليات التحليل والمنطق السليم ولا ادرى كيف يقال عنه دكتور وهو بعيد جدا من الضبط والدقة والعلمية فى الطرح .

ليس لنا مشكلة فى ان يتخذ الرجل توجها سياسيا معينا ، ولاغضاضة فى انتمائه لاى حزب وقد ذكرنا منصبه السياسى بداية المقال للتعريف به لا التشنيع عليه فليس فى الانتماء السياسى تشنيع أو مذمة ، وكون الرجل من المدافعين عن المؤتمر الوطنى حتى آخر يوم فى حكمه فهذا يجعله فى دائرة البعيدين عن الانصاف ليس اكثر ، ولو خرجنا من مقالنا هذا فقط بوصفه بعدم الانصاف لكان سيئا فى حقه فكيف ان قلنا انه يقول غير الحق ويصور الامور على غير صورتها ويضع مقدمات خاطئة توصله بالطبع الى نتائج خاطئة لكنه يكابر ويلوى عنق الحقيقة ويبنى على النتائج الخاطئة وينطلق منها الى مابعدها مما يوقعه فى متاهة يصعب عليه الخروج منها وهو الاكاديمى والباحث والاستاذ الجامعى مما يبين خواء هذه الأوصاف.

تمت استضافة الرجل فى تلفزيون البى بى سى مع الأستاذ الصحفى محمد المكى وثالثهما الصهيونى ايلى كوهين المعروف بكذبه ومحاولاته تغبييش وعى الشعوب العربية وتشويه صورة المقاومة وكل المعارضين للتطبيع مع كيانه المجرم الغاصب وهذا امر مفهوم من كادر مخابراتى

صهيونى يعرف ماذا يفعل لكن ماذا نفعل نحن مع احد بنى جلدتنا الذى يعتلى المنابر العلمية والاعلامية ويتولى التدريس فى الجامعات واذا به ليس فقط يتبنى رؤية الصهاينة وانما يغالط الواقع والحقيقة ويقع فى أخطاء فادحة وهو يتحدث عن موضوع التطبيع .

تحدث الدكتور دكين عن ان السودانيين مع التطبيع إلا قلة محدودة تعارضه وهذا الكلام يقدح فى علمية الاكاديمى والاستاذ الجامعى الذى يردد حديث البرهان وبعض الجهلة ويفترض فى هذا الاكاديمى ان لايكون كذلك ولايعطى نتائج واضحة دون استخدام اليات مساعدة توصل الى النتيجة التى خرج بها .

وسقطة اخرى كبرى وقع فيها وهو يقول ان اليهود اهل كتاب ونحن المسلمون ايضا اهل كتاب ونحن جميعنا أقرب الى بعض وعليه فلا معنى للاحتراب بل لا اشكال فى التواصل بين اتباع الكتب السماوية وكأنه سمع شخصا يقول ان مشكلتنا مع اليهودى بما هو يهودى لا باعتباره محتلا غاصبا ، وكأنه وهو الأستاذ الجامعى يجهل ان الصهيونية هى اس الداء وإن هناك متصهينون فى الإسلام والمسيحية لكن يبدو ان الدكتور لايعى ذلك .

وقال فاضحا نفسه نحن مسلمون والاسرائيليون يهود ولم يحدث ولا يتوقع ان يتحول شخص عندنا أو عند سوانا من المطبعين ويترك الإسلام ويعتنق اليهودية بينما العكس صحيح ومتصور وعليه فالتطبيع لايشكل خطرا على السودان لأن اهله لن يتحولوا الى اليهودية ، ولا ادرى من أين فهم الدكتور والاستاذ الجامعى ان معارضى التطبيع يخشون من انتشار اليهوية فى مجتمعنا ، بالله عليك يادكتور فكر فى ماتريد قوله ولاتفضحنا وتفضح نفسك .

ولما لم يجد مايرد به على كلام وزير الاعلام السيد فيصل محمد صالح الذى اعلن اعتراضهم على التطبيع ورفضهم خطوة البرهان الخيانية (وكلام فيصل تم ايراده فى الحلقة واشارت إليه مقدمة البرنامج) ولما لم يستطع دكين الرد على كلام فيصل قال ان الرجل ناصرى وللناصريين مشكلة مع التطبيع فاوقفته المذيعةوطلبت منه نقاش الفكرة والرد على الكلام فلم يستطع الرجل قول شيئ.

للدكتور عصام دكين وغيره ان يناصروا البرهان وكل المتبنين لخط الذل والهوان ولهم ان ينادوا بالتطبيع ويتبنوا الموقف الذى يريدونه لكن ليس لهم ولا لغيرهم الحق فى الكذب وتغبييش الحقائق وتصوير الأمر للناس بغير صورته الحقيقية.