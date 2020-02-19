مفاجاة.. مدرب المريخ (المسلمي) مدرب حراس مرمي

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : افادت تقارير موثوقة لـ (سودانا فوق ) ان مدرب المريخ الجديد التونسي امين المسلمي لا يملك الرخصة Aكما ان تجاربه التدريبية ليس غزيرة واشارت ذات المصادر ان المسلمي حاصل علي الجنسية الالمانية وله رخصة من،الاتحاد الالماني في تدريب البراعم وحراس المرمي ويملك شهادة من الاتحاد القطريومؤسسة دوري نجوم قطر في تحليل المباريات وعمل المسلمي في عدة محطات ابرزها اكاديمية اسابير بجانب عمل في براعم نادي الصفاقسي التونسي بالاضافة الي اكاديمة ريال مدريد. المادة السابقة تأمين حلب يمهد الطريق للانتصار الكبير .. بقلم محمد عبد الله المقالة القادمة مطبعون جهلة….دكتور عصام دكين نموذجا

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