تأمين حلب يمهد الطريق للانتصار الكبير .. بقلم محمد عبد الله

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365:

احتفل الحلبيون وعموم الاحرار الشرفاء داخل وخارج سوريا بالانتصارات المتتالية التى ظل الجيش السورى وحلفاؤه يسجلونها على الجماعات الارهابية المتوحشة التى عاثت فى الأرض فسادا واهلكت الحرث والنسل وابتعدت عن كل القيم والأخلاق وهى تشن حملتها الاجرامية فتقتل الابرياء وتسبى الحرائر وتشرد المواطنين عن ديارهم مستفيدة من دعم عربى ودولى كبير ورعاية كاملة من اجهزة المخابرات العالمية ومؤسسات وهيئات كبرى كانوا يعملون جميعا من اجل كسر إرادة سوريا واحتلال حلب واتخاذها عاصمة لحراكهم سيئ الصيت ونيتهم ان ينصبوا فيها حكومة عميلة لامريكا واسرائيل وعبرها يتم تطويق دمشق واسقاطها فى مابعد لكن هبة الجيش السورى وحلفاؤه ومجاهدات وتضحيات ابناء المقاومة الاسلامية فى لبنان والفصائل الجهادية الاخرى من العراقيين والافغان والباكستانيين وبمساعدة الايرانيين والروس تمت هزيمة المؤامرة الكونية على حلب وعلى كل سوريا بل يمكن القول على العالم الحر الشريف المناهض للاستكبار والصلف الصهيو امريكى وعادت حلب الى حضن الوطن فى العام 2016 لكن ما كان يؤرق الكثيرين وعلى راسهم القيادة السورية ورئيسها المقاوم الدكتور بشار الاسد ما كان يؤرقهم هو بقاء بعض الجيوب فى الريف الحلبى تقع تحت سيطرة الارهابيين ومنها تنطلق قذائف صاروخية تهدد المدنيين الامنين ، وكان الجيش السورى عازما على تحرير كامل المنطقة ضمن خطته المتكاملة لبسط نفوذه على كامل التراب الوطنى وكانت معركة تحرير ارياف المدينة تشكل اولوية للجيش حتى توجه عليها وتحرك لاكمال التحرير والذى ينظر إليه السكان باعتباره اكمالا لفرحتهم وتأمينا لمدينتهم وانهاء للارهاب فى محيطهم ، وتنظر إليه القيادة السورية كما ينظر إليه الاهالى وتزيد عليهم ان الانتصار فى المعركة هو ليس على الارهابيين فقط وانما على مشغليهم وداعميهم من دول الاقليم واخرى بعيدة عن المنطقة التقت مصالحهم جميعا فى العمل على كسر شوكة محور المقاومة وهزيمته فى حلب التى تشكل رئة سوريا وتعتبر هى ودمشق جناحان بهما تطير الشام ولو قدر لحلب ان تبقى فى يد الارهابيين فان سوريا لن تصعد الى القمة بل ان ظهرهاسوف يقصم وهذا يشكل قصما لظهر المحور ككل لذا كان الجميع يقاتلون فى المنطقة وينظرون للمعركة على انها معركتهم الاساسية وفيها تم تسجيل بطولات كبرى تعتبر نادرة وخارقة حتى ان محلل الشؤون العسكرية في القناة العاشرة العبرية قال ان ما يقوم به مقاتلو حزب الله في ريف حلب هو نوع جديد من الجنون القتالي لم يسمع به التاريخ و هذه الإستماتة لم نقرأها في الأساطير.

نعم كانت جهودهم وتضحياتهم فوق الوصف وحقا كانت أساطير وسوف يسجل التاريخ لهؤلاء الرجال أنهم غيروا المعادلات وصنعوا المعجزات وبدمائهم كتبوا التاريخ .

وبهذا الانتصار تكون سوريا قد انتصرت على الاوهام والارهاب والتفكك والخيانة

ولكن السوريون وحلفاؤهم يعلمون جيدا

ان هذا النصر لا يعني نهاية الحرب ولا سقوط المخططات ولا زوال الإرهاب، ولا يعني استسلام الأعداء وكفهم عن تآمرهم لكنه يعني بكل تأكيد تمريغ أنوفهم بالتراب كمقدمة للهزيمة الكاملة عاجلاً أم آجلاً ، وهذه العبارات مأخوذة من خطاب الرئيس بشار الاسد الذى وجهه الى السوريين وفى جزء منه قال :

عندما تحررت مدينةُ حلب في نهاية العام ألفين وستة عشر، قلت بأن ما قبلَ تحرير مدينةِ حلب لن يكون كما بعدها، انطلقت في ذلك من معرفتي إلى أين يسدد أبناءُ قواتنا المسلحة بقلوبهم وعقولهم، انطلقت في ذلك من يقيني بأن وطنيةَ أهلِ حلب ووفاءهم لوطنهم ولجيش الوطن ستقلب حساباتِ الأعداء.

الرئيس الاسد اهدى الانتصار الى عوائل الشهداء وارسل تحاياه وشكره الى كل أفراد جيشه والقوات الرديفة والى الاشقاء والاصدقاء والحلفاء الذين قاتلوا بشجاعة متقطعة النظير (حسب تعبيره ) ، وقال أنهم حاربوا مع جيشنا كتفا بكتف ابطالا فى الأرض ونسورا فى الجو حتى تحقق الانتصار ، وهذه الكلمات من الرئيس الاسد هى اشادة بالاشقاء (اللبنانيين والعراقيين) والاصدقاء (الايرانيين والباكستانيين والافغان ) والحلفاء (الروس) واهداء هذا الانتصار الاستراتيجى العام لهم .

وفى الأخبار ان الجيش السوري فتح الطريق الدولي الواصل بين دوار الليرمون (المدخل الشمالي لمدينة حلب) ومدينتي نبل والزهراء وصولا إلى مدينة تل رفعت وبلدة مرعناز بريف حلب الشمالي .

ان تأمين مدينة حلب وطرد الارهابيبن من محيطها يعتبر تحولا كبيرا فى سياق المعركة بين الارهابيبن وداعميهم المحليين والاقليميين والدوليين وبين الجيش السورى والقوات الرديفة ويعنى ذلك ان سوريا تخطو بشكل جاد نحو الانتصار الكبير .