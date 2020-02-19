محمد عصمت يفتح النار على كل الاتجاهات

شهاب محمد - الخرطوم - خاص الخليج 365:

صوب القيادى فى قوى إعلان الحرية والتغيير الأستاذ محمد عصمت سهام نقده اللاذع على شركائه فى الحكم ولم ير بدا من ضرورة حل المشاكل الحالية التى وقعت فيها الحكومة – بمكونيها العسكرى والمدنى – ، وفى تعليقه على زيارة البرهان الى اوغندا ولقاء نتنياهو اعتبر ان النزاع الذى تم بعد الاعلان عن اللقاء كشف عن حجم الازمة ومستوى المشكلة التى تعيشها مكونات الحكم ، وانتقد عصمت تشرذم قوى إعلان الحرية والتغيير وقال على الرغم من مرور أيام على الحدث والتفاعل الذى تم حوله فان قوى الحرية والتغيير حتى الان لم تتخذ موقفا موحدا من الزيارة مبينا ان حزب الامة والحزب الشيوعى وحزب البعث والحزب الوحدوى الناصرى مع انهم جميعا موقعون على إعلان قوى الحرية والتغيير إلا أنهم فشلوا كتحالف وجسم واحد فى اصدار بيان مشترك يعبر عن موقفهم ، وقال ان هذا يوضح حجم الخلل الذى وقع فيه هذا التحالف ويوضح لماذا هم حتى الان مفككون (تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى) ، وقال ان الحرية والتغيير ككيان يحتاج الى معالجة موضحا أنهم اجتمعوا فقط على إسقاط البشير ونظامه لكنهم ودون وضع هياكل تضبطهم أصبحوا يتصارعون حول امور كثيرة ومواقفهم حول قضايا مصيرية غير موحد مما يعنى أنهم غير مؤهلين لقيادة الثورة ومخطئ من يعتبرهم الحاضنة السياسية المناسبة للحكومة ، وقال عصمت اننا طالبنا باعادة هيكلة قوى الحرية والتغيير وطالبنا باعادة تقييم الكتل وتحديد اوزانها ووجودها فى الواقع الخارجى لمعرفة النسب التى تستحقها فى أى عملية توزيع لاى محاصصة يمكن ان تسفر عنها الاوضاع فى أى وقت من الاوقات .

وردا على السؤال عن التأخير في تشكيل المجلس التشريعي قال عصمت إن المدنيين ليسوا في المستوى المطلوب رغم أنهم أغلبية، وان المكون العسكري هو من يتحكم في القرارات.

وأضاف ان الوثيقة لا يوجد بها منصب نائب رئيس مجلس السيادة، ولكن المكون المدني وافق على إسناد هذا المنصب لحميدتي.

وتابع ان ملف السلام اختطفه العساكر، وأنهم عندما يتحدثون عن ذلك يتم إتهامهم بالسعي لشق الصف.

وقال ان المكون العسكري تعمد تعطيل تشكيل المجلس التشريعي واختيار الولاة المدنيين بعد توقيعه على فتح مسارات مبهمة لا توجد على أرض الواقع، مثل مساري الوسط والشمال.

ونادى عصمت بالضغط على قوى الحرية لتغيير المكون المدني بمجلس السيادة لعدم كفاءته.

وحول من الذي فض اعتصام القيادة العامة قال عصمت ان الجيش والدعم السريع وكتائب الظل هم من فض الاعتصام.

وعن الجهة المسؤولة التي يفترض محاسبة رئيس مجلس السيادة، قال عصمت “منو البحاسبو”؟ قبل أن يردف ان “قحت” هي المسؤولة عن محاسبته لانهم من وقعوا مع العساكر.

وفى حوار مفتوح مع بعض شباب الثورة تحدث الأستاذ محمد عصمت بشكل واضح عن ان مشكلة الثورة فى ابنائها بالمقام الاول موضحا انه لامخرج من الازمة ولا حل لها إلا بثورة جديدة تصلح المسار وتقوم المعوج وتسهم فى تحقيق العدل وبسط الحق وهذه شعارات الثورة التى سقط الشهداء فى من اجلها وفى سبيل تحقيقها ، وإن الثورة الجديدة كفيلة باصلاح المسار ووضع كل شيئ فى مكانه دون الاعتداء على حقوق الاخرين وثوابتهم.