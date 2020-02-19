اتحاد الكرة يقبل استرحام بكري المدينة ويخفض العقوبة

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الخليج 365 :
أعلن الاتحاد السوداني لكرة القدم تخفيض عقوبة بكري المدنية لاعب المريخ السوداني السابق، المحترف حالياً بصفوف نادي ظفار العماني .
وتحصل “باج نيوز” على خطاب صادر من اتحاد الكرة اليوم “الثلاثاء” وأكد فيه الاتحاد قبول الاسترحام المقدم من لاعب المريخ “سابقا” بكري عبد القادر الذي دفع به إلى لجنة الإنضباط .
خفض اتحاد الكرة عقوبة بكري من الإيقاف “10” مباريات على التوالي إلى “5” مباريات، مع دفع الغرامة المالية، على أن يتم وضع اللاعب تحت الاختبار لمدة “6” أشهر.
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