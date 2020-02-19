أنور قرقاش: عودة الدور العربي لسوريا أصبح أكثر من ضرورة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365: قال أنور قرقاش وزير الدولة للشؤون الخارجية الإماراتية، إن هناك ضرورة الآن لعودة الدور العربي إلى الملف السوري.

وكتب قرقاش على حسابه الرسمي على “تويتر”: المتابع للمشهد السوري وما يجري في إدلب من مواجهات خطيرة يدرك أبعاد غياب الدور العربي”.

وتابع: “صراع مصالح يطال البشر والأرض تخوضه الدول وكأن العالم العربي مشاع، أو فضاء لطموحها ولامتدادها الاستراتيجي، عودة الدور العربي لمواجهة تحديات الأمن العربي أصبح أكثر من ضرورة”. المادة السابقة بسبب مدثر خيري..إجتماع طارئ لمجلس المريخ المقالة القادمة عناوين الصحف السياسية السودانية الصادرة بتاريخ اليوم الاربعاء 19 فبراير 2020م

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