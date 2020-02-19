- 1/2
- 2/2
الخليج 365 :
أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ مجلس المريخ دعا إلى اجتماعٍ لبحث الأزمة الأخيرة التي نشبت.
و”الثلاثاء”، وعلى نحوٍ غير مفاجئ أعلن نادي المريخ عن إقالة المدير العام مدثر خيري من منصبه.
وفق ما علم”باج نيوز”، فإنّ القرار أدّى إلى انقسامٍ داخل المجلس، غير أنّ المصادر أشارت إلى أنّ رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال، وأمين المال الصادق مادبو وعلي أبشر يرون أنّ الخطوة الأخيرة تمّت وفق حيثياتٍ منطقية.
وقالت المصادر المطّلعة لـ”باج نيوز” إنّ الداعمين لقرار إقالة مدثر خيري أشاروا إلى أنّه تجاوز المؤسسة باتخاذ قراراتٍ أدّت إلى خروقاتٍ واضحة.
مصادر لـ”باج نيوز”، كشفت عن تيارٍ يقوده أعضاء المجلس محمد موسى الكندو، خالد أحمد المصطفى، هيثم الرشيد لمساندة إعادة المدير العام إلى منصبه.
وكان مجلس المريخ الحالي قد أعلن الرحيل في أبريل القادم، بعدما دعا إلى إجراء جمعية عمومية في الحادي والعشرين منه لانتخاب مجلس إدارة جديد.
كانت هذه تفاصيل خبر بسبب مدثر خيري..إجتماع طارئ لمجلس المريخ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على السودان اليوم وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.