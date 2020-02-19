بسبب مدثر خيري..إجتماع طارئ لمجلس المريخ

الخليج 365 :

أفادت تقارير موثوقة لـ”باج نيوز” أنّ مجلس المريخ دعا إلى اجتماعٍ لبحث الأزمة الأخيرة التي نشبت.

و”الثلاثاء”، وعلى نحوٍ غير مفاجئ أعلن نادي المريخ عن إقالة المدير العام مدثر خيري من منصبه.

وفق ما علم”باج نيوز”، فإنّ القرار أدّى إلى انقسامٍ داخل المجلس، غير أنّ المصادر أشارت إلى أنّ رئيس النادي آدم عبد الله سوداكال، وأمين المال الصادق مادبو وعلي أبشر يرون أنّ الخطوة الأخيرة تمّت وفق حيثياتٍ منطقية.

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وقالت المصادر المطّلعة لـ”باج نيوز” إنّ الداعمين لقرار إقالة مدثر خيري أشاروا إلى أنّه تجاوز المؤسسة باتخاذ قراراتٍ أدّت إلى خروقاتٍ واضحة.

مصادر لـ”باج نيوز”، كشفت عن تيارٍ يقوده أعضاء المجلس محمد موسى الكندو، خالد أحمد المصطفى، هيثم الرشيد لمساندة إعادة المدير العام إلى منصبه.

وكان مجلس المريخ الحالي قد أعلن الرحيل في أبريل القادم، بعدما دعا إلى إجراء جمعية عمومية في الحادي والعشرين منه لانتخاب مجلس إدارة جديد.