مدني يوضح حقيقة تسلم الصناعة مخابز آلية جديدة

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : نفى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك)، عن تسلم الوزارة الدفعة الاولى من المخابز الآلية وقال لـ(الجريدة):هذا الحديث غير صحيح ولم نستلم أية مخابز آلية .

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