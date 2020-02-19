دهشة وسط التجار بسبب أسعار الدولار

شهاب محمد - الخرطوم - الخليج 365 : أثارت أسعار الدولار دهشة التجار في سوق العملات الأجنبية (السوق السوداء) وواصل الانخفاض في مداولات مساء الثلاثاء وصباح الاربعاء ليصل إلى (103) جنيهات بعد وصوله إلى (106) جنيهات الاسبوع الماضي. وقال متعاملون في السوق أن أسعار الدولار لم تشهد هذا الانخفاض المتسارع طوال الأشهر الماضية، بينما لم يقدموا أسباب واضحة لذلك سوى أن بعض التجار يتعمدون تخفيض السعر للسيطرة على كل المعروض ثم خلق الندرة وزيادة الأسعار في المستقبل القريب.

وتم تداول الريال السعودي بواقع (27.40) جنيهاً والدرهم الاماراتي (28.50) جنيهاً واليورو (111) جنيه والجنيه الاسترليني (132) جنيهاً والدينار الكويتي (242) جنيه والجنيه المصري (6.50) جنيه والريال العماني (200.00) جنيه

والدينار البحريني (191) جنيه والدينار الليبي (43) جنيه والريال القطري (27.80) جنيه. المادة السابقة أسعار العملات الأجنبية مقابل الجنيه السودان ليوم الاربعاء الموافق19فبراير2020م المقالة القادمة مدني يوضح حقيقة تسلم الصناعة مخابز آلية جديدة

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