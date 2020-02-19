إعفاء المديرين التنفيذيين لمحليتي أمبدة وكرري

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 3 مشاهدة أصدر والي ولاية الخرطوم الفريق ركن أحمد عبدون حماد أمس، القرار رقم (22) بإعفاء السيد أحمد عثمان حمزة، من منصبه كمدير تنفيذي لمحلية أمبدة، وتكليف فيصل حسن حسين مديراً تنفيذياً للمحلية، وفق القرار رقم (23). Advertisements وأصدر الوالي بحسب صحيفة المجهر، قراراً آخر حمل الرقم (25) بإعفاء عبد المنعم محمد صالح من منصبه كمدير تنفيذي لمحلية كرري وتكليف بابكر علي الرضي بمهام المدير التنفيذي لمحلية كرري وفق القرار رقم (26) لسنة 2020م. الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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