مدني ينفي تسلم الصناعة لأي مخابز آلية

التاريخ: 19-فبراير-2020
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نفى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك)، عن تسلم الوزارة الدفعة الاولى من المخابز الآلية.
وقال وزير الصناعة والتجارة بحسب صحيفة الجريدة:هذا الحديث غير صحيح ولم نستلم أية مخابز آلية.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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