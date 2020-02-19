مدني ينفي تسلم الصناعة لأي مخابز آلية

نفى وزير الصناعة والتجارة مدني عباس مدني، ما أثير في مواقع التواصل الاجتماعي ( فيس بوك)، عن تسلم الوزارة الدفعة الاولى من المخابز الآلية.

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وقال وزير الصناعة والتجارة بحسب صحيفة الجريدة:هذا الحديث غير صحيح ولم نستلم أية مخابز آلية.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)