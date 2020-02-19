بلاغ ضد سائق تانكر بتهمة احتيال وتهريب وقود

ضبطت آلية مراقبة توزيع الوقود، سائق تانكر مياه يعمل على تهريب الوقود ليل أمس الأول بمنطقة “أبو آدم”، وتم فتح بلاغ ضده بقسم شرطة الكلاكلة اللفة بتهمة الاحتيال وتهريب الوقود.

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وأوضح بيان لوزارة الطاقة والتعدين بحسب صحيفة الصيحة أمس، أن صاحب التانكر حضر العاشرة ليلاً وطلب من عامل المحطة تعبئة التانك كاملاً بحجة أنه ذاهب إلى الجيلي لإحضار وقود للمحطة، وادعى للجان مراقبة المحطة ولجان المقاومة وأفراد الأمن والشرطة أن التانكر يعمل لتزويد المحطة، لكنه أثار الشكوك لأن عربته لم تحمل عداد تفريغ المواد البترولية، ما دفعهم لمراقبة عربته حيث وجدوه يفرغ الوقود من التنك في (باقات) التهريب.

وتضم آلية مراقبة الوقود وزارة الطاقة والتعدين، وغرف البترول بالولايات، والجهات الأمنية والشرطة، ولجان المقاومة، وتعمل (24) ساعة لمراقبة المحطات وتنفيذ الضوابط والموجهات التي تنظم عمل المحطات.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)