الناطق الرسمي للجيش: الإحالات وفقاً للوائح المتبعة

أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن، أن كشف الإحالات والترقيات الذي صدر مؤخراً بالجيش تم وفقاً للوائح المتبعة.

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وقال عامر لمصادر: “هذه الكشوفات مترقبة من كل أفراد القوات المسلحة في هذا التوقيت ولا تعتبر فوق العادة وتُنجز بمهنية عالية”. وأكد أن الكشف صدر حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد.

وقطع عامر بحسب صحيفة الصيحة، بأن الكشف تم وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة، وستتوالى بقية الكشوفات لاحقاً.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)