التاريخ: 19-فبراير-2020
4 مشاهدة
أكد الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العميد د. ركن عامر محمد الحسن، أن كشف الإحالات والترقيات الذي صدر مؤخراً بالجيش تم وفقاً للوائح المتبعة.
وقال عامر لمصادر: “هذه الكشوفات مترقبة من كل أفراد القوات المسلحة في هذا التوقيت ولا تعتبر فوق العادة وتُنجز بمهنية عالية”. وأكد أن الكشف صدر حسب ما هو معتاد بداية كل عام جديد.
وقطع عامر بحسب صحيفة الصيحة، بأن الكشف تم وفقاً للوائح فرع شؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة، وستتوالى بقية الكشوفات لاحقاً.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر الناطق الرسمي للجيش: الإحالات وفقاً للوائح المتبعة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.