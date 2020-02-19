بلاغات في مواجهة مخالفين لضوابط الوقود

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 5 مشاهدة كشف وكيل وزارة الطاقة والتعدين حامد سليمان، عن تدوين نحو “10” بلاغات في مواجهة مخالفين للضوابط الجديدة لترشيد الوقود. Advertisements وقال وكيل وزارة الطاقة والتعدين سليمان بحسب صحيفة آخر لحظة، إن اللجنة المعنية بتنفيذ الضوابط الجديدة للوقود رصدت عدة مخالفات في محطات الخدمة بينها التهريب وافراغ بعض شاحنات الوقود بشكل غير صحيح الى جانب عدم التزام بعض المحطات بالضوابط. الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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