تاور: سلوكيات فاسدة عرقلت الاستثمار في المعادن

التاريخ: 19-فبراير-2020
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كشف عضو مجلس السيادة صديق تاور عن معاناة الشركات التي كانت ترغب في الاستثمار في السودان من السلوكيات التي قابلتها في السنين الماضية، من خلال الاجراءات المعقدة وسلوكيات فاسدة جعلت من الصعب ان تستثمر في مناخ صحي وآمن.
واعتبر تاور خلال ملتقى ومعرض التعدين الخامس الذي بدات فعالياته امس التعدين الاهلي واحداً من التحديات الآن، لما يمثل من تهديد للبيئة وتخريب للخارطة الجيلوجية، واتهم تاور بحسب صحيفة آخر لحظة، بعض الشركات في العهد البائد باستجلاب التقنية الرخيصة المدمدرة للبيئة، ما خلق حالة من الجفوة والاستياء وعدم القبول ما بين المجتمعات المحلية والشركات الناشطة في هذا المجال.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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