مسؤول: بعض الشركات تشحن الأدوية على “لواري وبكاسي”

التاريخ: 19-فبراير-2020
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قال د. الرازي عيسى من قسم الرقابة والاشراف الدوائي، إن التساهل مع شركات الأدوية الخاصة، سمح للبعض بتصنيعها في أم بدة وأحياناً يأتون بها على ظهر “لواري وبكاسي”.
وأقر الرازي بحسب صحيفة الصيحة، بأن معظم الأدوية المهربة بعد الفحص كانت عبارة عن (بودرة ساي).
وقال إن الرقابة وحدها ليست كافية، ويجب أن تكون ذاتية من الأطباء والصيادلة، لجهة علمهم بتلك الأدوية الفاسدة، ولكنهم يتعاملون بها، وشدد على أن أية شركة لا تستطيع استيراد الدواء عليها فتح المجال لغيرها.
الخرطوم (أخبار الخليج 365)
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