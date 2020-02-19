إحالة ملفات قضاة متهمين بالفساد إلى النيابة

التاريخ: 19-فبراير-2020
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أحالت السلطة القضائية ملفات أثنين من القضاة المتهمين بالفساد المالي إلى النيابة العامة والتي بدورها إحالتهم إلى نيابة الفساد، كما قررت فصل عدد من القضاة في درجات مختلفة بناءً على توصية اللجان التي شكلتها رئيسة القضاء مولانا نعمات محمد عبد الله، إلى جانب ذلك قررت رئيسة القضاء إلغاء تعيين قضاة في معهد العلوم القضائية والقانونية الخمسة الذين تم تعيينهم قضاة خبرات بطريقة غير سليمة.
وقالت مصادر مطلعة من النيابة العامة بحسب صحيفة آخر لحظة امس، أن القضائية سلمتهم ملفات للقضاة متهمين في قضايا تتعلق بالتصرف في شقق وأراضي تخص السلطة القضائية من بينها شقق في القاهرة وبحسب المصادر أحالت النيابة العامة ملفات القضاة المتهمين بالفساد المالي والتجاوزات الإدارية إلى نيابة، وعلمت أن اللجان التي شكلتها رئيسة القضاء أوصت بإلغاء تعيين قضاة معهد العلوم القضائية الخمسة، الذين تم تعيينهم في درجات مختلفة كقضاة خبرات.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)
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