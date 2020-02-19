بومبيو: أطراف اتفاق (سد النهضة) تقترب من النهاية

قال وزير الخارجية الأمريكي، مايك بومبيو، الذي يزور إثيوبيا حاليا، الثلاثاء، إن أطراف الاتفاق بشأن سد النهضة الأثيوبي تقترب من نهايتها.

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وأوضح في مؤتمر صحافي مع نظيره الإثيوبي في أديس بابا بحسب صحيفة السوداني، أن الرئيس دونالد ترامب جعل من العمل مع الدول الثلاث المعنية صر والسودان وإثيوبيا أولوية، والحصول على نتيجة منها، وأن نقوم بالتوسط.

ولفت بومبيو إلى أن عناصر الاتفاق تقترب من نهايتها ولكن لا يزال هناك عمل” ينبغي القيام به، دون توضيح، وأكد أن “هدف الولايات المتحدة وأعتقد هدف القيادات الأثيوبية والمصرية والسودانية، هو التوصل إلى حل وسط يعود بالفائدة على الدول الثلاث.

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)