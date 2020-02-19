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كنانة ترفع سعر جوال السكر لـ (2.395) جنيها

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Samira Yousif 0 تبليغ

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التاريخ: 19-فبراير-2020

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كنانة ترفع سعر جوال السكر لـ (2.395) جنيها

اعلنت شركة سكر كنانة عن رفع سعر جوال السكر زنة “50” كيلو من “1.750” إلى “2.395” جنيهاً.

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وعزت الشركة الزيادة المفاجئة في اسعار السكر بحسب صحيفة آخر لحظة، لصعوبة الحصول على النقد الاجنبي لاستيراد قطع الغيار، بجانب شح الوقود والانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي.
الخرطوم: (أخبار الخليج 365)

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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