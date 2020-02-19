مصادر تكشف تفاصيل مكالمة بين البرهان والضابط محمد صديق

أصدر رئيس مجلس السيادة الفريق اول عبد الفتاح البرهان قراراً باحالة عدد من الضباط بينهم مؤيدون للثورة في وقت علمت فيه مصادر ان رئيس مجلس السيادة الفريق اول ركن عبد الفتاح البرهان اجرى اتصالاً بالملازم اول محمد صديق بعد ان ظهر اسمه ضمن قائمة المحالين الى التقاعد، ونفى البرهان ان يكون لديه علم باحالته للمعاش.

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وتعهد البرهان باعادته الى الخدمة واعتذر له. وأكد والد محمد بحسب صحيفة آخر لحظة ان ابنه رفض عرض البرهان، وتمسك بالاحالة اذا كانت جيمته في نظر من احالوه الى التقاعد هي انحيازه الى الثورة والثوار، مشيراً الى ان ابنه يتواجد بمنطقة جبيت العسكرية في دورة الترقي، في غضون ذلك قال المتحدث باسم الجيش العميد عامر محمد الحسن في بيان امس ان “قيادة القوات المسلحة اصدرت كشوفات تقاعد للمعاش وترقيات حسب ما هو معتادبداية كل عام جديد، وفقاً للوائح فرع ضؤون الضباط وشروط اجتياز حواجز الترقي والاستمرارية بالقوات المسلحة”، فيما اعلن عضو المجلس السيادي محمد الفكي على صفحته بـ “فيس بوك” إعادة محمد صديق الى الخدمة، وقال: “الملازم اول محمد صديق سيظل في صفوف قواتكم المسلحة، حارساً لتراب بلاده، ولقيم الحرية والسلام والعدالة”

الخرطوم: (أخبار الخليج 365)