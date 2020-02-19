أبرز عناوين الصحف السودانية السياسية الصادرة اليوم الاربعاء الموافق 19فبراير 2020م

التاريخ: 19-فبراير-2020 فى : أخبار 23 مشاهدة تصدر عن صحيفة أخبار الخليج 365 الإلكترونية الصيحة:

* تكدس (580) جثة مجهولة بمشارح الخرطوم

*صحيفة اميركية تكشف مكاسب زيارة البرهان لواشنطن

* إصابات ووفيات غامضة باسكان ابو سعد (73)

(الصيحة) تكشف تفاصيل خلافات وزارة العدل حول القوانين Advertisements السوداني الدولية:

* تفاصيل لقاء فرانسيس دينق بالبشير بسجن كوبر

* إحالات للتقاعد في صفوف الجيش

* الكباشي: سيتم إعادة الملازم أول محمد صديق للخدمة

* تأكيداً لانفراد (السوداني).. السلطات تطلق سراح مامون حميدة الجريدة:

* احتجاجات لاحالة محمد صديق للمعاش ومليونية لتتويج ابطال الجيش المجهر:

* إطلاق سراح مأمون حميدة

(الري) تنفي التنازل عن جزء من حصة مياه السودان لمصر نظير تشغيل سد النهضة آخر لحظة:

* هاتفه البرهان.. تفاصيل إحالة ضابط شارك في الثورة

* فصل قضاة وإحالة آخرين إلى نيابة الفساد

* كنانة تعلن عن زيادات جديدة في أسعار السكر الدار:

* (اب صبة) ينهي حياة مواطن آخر بنفس السيناريو أثناء نومه

* وزير الاعلام ينفي شائعة وصول وفد من الجنائية للخرطوم

* السلطات تفرج عن مامون حميدة

* المجلس السيادي: الملازم أول محمد صديق سيظل في القوات المسلحة

* المفاجآت تتوالي حول حياة نتنياهو بالولاية الشمالية

* اليوم لطلاب الشهادتين: امتحان نحن والعالم المعاصر للاساس والتاريخ للثانوي الخرطوم (أخبار الخليج 365)

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