لجنة تأهيل الاستادات تبدأ أعمالها

بدأت اللجنة المكلفة من جانب رئيس الاتحاد السوداني لكرة القدم البروفيسور كمال شداد، بحسب سونا متابعة تأهيل وجاهزية الملاعب في السودان لاستضافة مباريات الفيفا والكاف، وفق خطاب الاتحاد الأفريقي الأخير في اجتماعاتها برئاسة اللواء حقوقي دكتور عامر عبدالرحمن ، النائب الأول لرئيس مجلس إدارة الاتحاد ، بحضور تمثيل الأمانة العامة في الاتحاد ولجنة المنتخبات واتحاد الخرطوم ونادي المريخ ؛ وعدد من الجهات ذات الصلة.

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وكان الكاف قد شدد في خطابه الأخير المعمم للاتحادات الوطنية على ضرورة وجود ملاعب بجودة مطلوبة وفق متطلبات الفيفا والكاف.

الجدير بالذكر أن المنتخب الوطني الأول تأهل إلى تصفيات مجموعات كأس العالم في قطر 2022م، وأوقعته القرعة إلى جانب المغرب، وغينيا، وغينيا كوناكري، وكذلك ينافس على الترقي لنهائي أمم أفريقيا من مجموعة غانا، جنوب افريقيا، وساوتومي ..

وكان الاجتماع للجنة المكلفة قد انعقد في قاعة مكتب رئيس الاتحاد في مباني الاتحاد السوداني لكرة القدم(SFA) ، ظهر اليوم

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)