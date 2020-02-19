الشعبي يقترح تكوين حكومة غير حزبية لإدارة الفترة الانتقالية

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كشف الأمين العام للمؤتمر الشعبي بالإنابة د. بشير آدم رحمة، عن مقترح لإدارة الفترة الانتقالية يتم بموجبه تكوين حكومة غير حزبية، وقال “ليس لدينا اعتراض أن يديرها حمدوك، وأن لا تُشارك فيها الأحزاب التي ستتفرغ للانتخابات”.

وأشار رحمة في مؤتمر صحفي أمس، بحسب الصيحة إلى اتصالات مع بعض القوى السياسية منها الأمة القومي والاتحادي الأصل، وقال “حتى الحزب الشيوعي سيتم لقاء معه للوصول إلى حكومة مستقلة تُدير الفترة الانتقالية حتى الانتخابات المقبلة”. وأكد أن هنالك حزبين سيتم اللقاء بهما قريباً.

ودعا رحمة للتوقيع على اتفاقيات أمنية مع الحركات والتفاوض داخل السودان، والاعتراف بمظالم الأطراف وطريقة حكم البلاد، وقال “إن ما يجري في جوبا يُهدد وحدة البلاد”.