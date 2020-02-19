مدارس خاصة ترفض مشروع قانون التعليم الخاص الجديد

رَفَضَ عددٌ من أصحاب المدارس الثانوية الخاصّة بمحلية شرق النيل، مشروع قانون التعليم الخاص الجديد بولاية الخرطوم شكلاً ومضموناً، وأبدوا عدداً من المُلاحظات، واستنكروا تكوين لجنة لوضع القانون المُقترح ورفعه للجنة التشريعات بالولاية رغم الرفض، ونوّهوا للعديد من العُيُوب بالقانون مثل بند “الأيلولة” وغيرها التي تتطلّب من الجميع موقفاً قوياً ليتم حذفها.

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وأبدى رئيس لجنة التسيير بشرق النيل الشيخ أبو رنّات بحسب الصيحة خلال اجتماع للجنة التسييرية للتعليم بشرق النيل أمس، أسفه لعدم مُشاركة أصحاب المصلحة في وضع القانون، وذكر أنّهم طلبوا من الحاضرين بعد تسليمهم صُورة من مسودة القانون الاطلاع جيداً وإبداء مُلاحظاتهم ومُقترحاتهم للنظر فيها خلال الاجتماع القادم، ثُمّ اتّخاذ موقف موحد بالتعديل أو الرفض حال تضاربت مع مصالح التعليم الخاص، وأوضح أبو رنّات أن المُجتمعين قرّروا قيام مؤتمر جامع للتعليم الخاص بشرق النيل في القريب العاجل وتكوين لجنة لهذا الأمر برئاسة د. خالد عبد الرازق.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)