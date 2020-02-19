نزار حامد يقترب من العودة للهلال

قالت مصادر موثوقة لـ(السوداني) إنّ متوسط ميدان الفرقة الزرقاء، نزار حامد، بات قريبًا من العودة إلى الملاعب بصورة رسمية خلال اليومين المقبلين.

ووفق المصادر ذاتها، فإنّ التقارير الطبية أشارت إلى أنّه تجاوز الإصابة تمامًا وسيكون ضمن قائمة الفريق للتدريبات. وسيخوض نزار حامد تمارين تأهيل خلال اليومين المقبلين من أجل تنفيذ مطلوبات الطاقم الطبي لاستعادة جاهزيته البدنية والفنية والذهنية تمهيدًا لانضمامه إلى التمارين الجماعية.

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وبحسب التفاصيل التي حصلت عليها الصحيفة فإنّ نزار حامد ينتظر أنّ ينضم إلى تدريبات الفريق بصورة رسمية السبت المقبل.

يشار إلى أنّ نزار حامد سيكون خارج حسابات الجهاز الفني لمباراة الفريق أمام الأمل عطبرة في بطولة الدوري الممتاز.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)