كشفت منسقية العون الإنساني بولاية شمال دارفور عن تضرر أكثر من ١٠ آلاف أسرة بمحليتي الطينة وكبكابية خلال الأسبوع الجاري بسبب ما وصفتها المنسقية بـ”الأزمات الصغيرة” التي دفعت تلك الأسر إلى النزوح من قراها.
وقال منسق العون الإنساني إبراهيم أحمد حامد لـ”سونا” إن صراعاً قد وقع بمنطقة الطينة التشادية خلال الأيام الماضية مما دفع ٣ آلاف و١٨٥ أسرة إلى النزوح إلى داخل الطينة السودانية من بينهم أسر تشادية، فيما دفعت الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بمحلية كبكابية إلى نزوح ٦ آلاف و٨٤٧ أسرة إلى معسكر سرتوني.
وأضاف حامد أن وفداً مشتركاً من منظمات “UNSCR, VRRC, COR, HAC) سيصل إلى الطينة اليوم لبدء العمل في مهمته الإنسانية العاجلة المتمثلة في توفير الإيواء والغذاء.
وأوضح حامد أن الوضع بالمعسكر أكثر تعقيداً نظراً لأنه يحتاج إلى خطة إسعافية عاجلة في وقت تستعد فيه بعثة اليوناميد للخروج من المنطقة خلال شهري أبريل ومايو القادمين،
فيما تحتاج المنظمات الأخرى العاملة هناك إلى إعادة توفيق أوضاعها حتى تتمكن من مواصلة عملها في تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين
وأضاف أن منسقية العون الإنساني بالولاية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) تعملان حالياً لتنسيق أدوار المنظمات بمعسكر ” سرتوني”، حيث يجري التدخل العاجل من قبل منظمة الهجرة الدولية لتسجيل النازحين وبرنامج الغذاء العالمي لتوزيع الغذاء، فيما تقوم الوزارات ذات الصلة ومنظمة أوكسفام أمريكا وأنهار للخدمات الإنسانية وروافد بتوفير الخدمات الأساسية.
وطالب منسق العون الإنساني بضرورة قيام حكومة الولاية بزيارة المنطقتين وتقديم العون الحكومي اللازم للمتأثرين وإيجاد الحلول المستقبلية للمشكلتين وفق رغبة المتأثرين واختياراتهم.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر نزوح جديد لأكثر من ١٠ آلاف أسرة بشمال دارفور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.