نزوح جديد لأكثر من ١٠ آلاف أسرة بشمال دارفور

كشفت منسقية العون الإنساني بولاية شمال دارفور عن تضرر أكثر من ١٠ آلاف أسرة بمحليتي الطينة وكبكابية خلال الأسبوع الجاري بسبب ما وصفتها المنسقية بـ”الأزمات الصغيرة” التي دفعت تلك الأسر إلى النزوح من قراها.

وقال منسق العون الإنساني إبراهيم أحمد حامد لـ”سونا” إن صراعاً قد وقع بمنطقة الطينة التشادية خلال الأيام الماضية مما دفع ٣ آلاف و١٨٥ أسرة إلى النزوح إلى داخل الطينة السودانية من بينهم أسر تشادية، فيما دفعت الاحتكاكات بين المزارعين والرعاة بمحلية كبكابية إلى نزوح ٦ آلاف و٨٤٧ أسرة إلى معسكر سرتوني.

وأضاف حامد أن وفداً مشتركاً من منظمات “UNSCR, VRRC, COR, HAC) سيصل إلى الطينة اليوم لبدء العمل في مهمته الإنسانية العاجلة المتمثلة في توفير الإيواء والغذاء.

وأوضح حامد أن الوضع بالمعسكر أكثر تعقيداً نظراً لأنه يحتاج إلى خطة إسعافية عاجلة في وقت تستعد فيه بعثة اليوناميد للخروج من المنطقة خلال شهري أبريل ومايو القادمين،

Advertisements

فيما تحتاج المنظمات الأخرى العاملة هناك إلى إعادة توفيق أوضاعها حتى تتمكن من مواصلة عملها في تقديم خدماتها الإنسانية للنازحين

وأضاف أن منسقية العون الإنساني بالولاية وبالتعاون مع مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشئون الإنسانية (OCHA) تعملان حالياً لتنسيق أدوار المنظمات بمعسكر ” سرتوني”، حيث يجري التدخل العاجل من قبل منظمة الهجرة الدولية لتسجيل النازحين وبرنامج الغذاء العالمي لتوزيع الغذاء، فيما تقوم الوزارات ذات الصلة ومنظمة أوكسفام أمريكا وأنهار للخدمات الإنسانية وروافد بتوفير الخدمات الأساسية.

وطالب منسق العون الإنساني بضرورة قيام حكومة الولاية بزيارة المنطقتين وتقديم العون الحكومي اللازم للمتأثرين وإيجاد الحلول المستقبلية للمشكلتين وفق رغبة المتأثرين واختياراتهم.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)