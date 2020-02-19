أول صور لوصول ” مأمون حميدة ” إلى منزله بعد إطلاق سراحه

التاريخ: 18-فبراير-2020 فى : أخبار 259 مشاهدة تداول رواد مواقع التواصل بحسب الموقع الالكترونى لصحيفة السودانى أول صور لوزير الصحة ولاية الخرطوم السابق بروفيسور ” مأمون حميدة” بعد إطلاق سراحه ووصوله إلى منزله، وبدأ “حميدة” مستقبلاً ضيوفه بنشاط ووجه طلق. Advertisements وكانت المصادر قد علمت أن السلطات المختصة أطلقت سراح وزير الصحة السابق بروفيسور مامون حميدة بعد اعتقاله لفترة تجاوزت العشرة أشهر ، ووصل مامون حميدة إلى منزله بعد الإفراج عنه. الخرطوم ( أخبار الخليج 365)

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