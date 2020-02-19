بالفيديو : تحسسوا فحولتكم ..أزمة الفحولة تطارد داليا الياس بعد ظهورها الجديد عبر برنامجها (على كيفي) في سودانية 24

حرص رواد مواقع التواصل الاجتماعي على إثارة موضوع أزمة الفحولة الذي أثارته الإعلامية والشاعرة داليا الياس وذلك خلال ظهورها الجديد على قناة سودانية 24 عبر برنامجها الجديد (على كيفي).

وكتب أحد المتابعين متسائلاً عن عودتها للظهور بعد تلك الأزمة التي فجرها حديثها حول الفحولة حيث قال:(دي انتي الاسئتي للرجل السوداني يافاشلة الجابك شنو أمشي شوفي مكان فحولتك وين وكمان بقيتي مقدمة برنامج انتي طحتي من عين الرجل السوداني) بينما كتب آخر معلقاً بقوله: (الحمد لله رب العالمين طلعت ما من ام درمان ناس الخرطوم اتحسسو فحولتكم)

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وكانت الإعلامية داليا الياس قد تناولت قضية الفحولة في أحد برامج مواقع التواصل وأثارت جدلاً كثيفاً وغير مسبوق بين الرواد حيث اعتبره الكثيرون مسيئاً للرجل السوداني.

الخرطوم (أخبار الخليج 365)