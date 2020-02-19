التاريخ: 18-فبراير-2020
14 مشاهدة
أعلن الدكتور حسن أبو البشر علي؛ نائب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بيوم النيل 2020 عن مشاركة 10 وزراء للري في دول حوض النيل في الاحتفالات والتي تستضيفها الخرطوم يوم السبت القادم، إلى جانب دولة اريتريا التي تشارك بصفة مراقب.
وقال – في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم – إن الاحتفالات تأتي في شكل كرنفالات للوقوف على المشاريع الاستثمارية التي أعدتها مبادرة حوض النيل لتسهم في الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتي تتجاوز 84 مشروعاً وبتمويل أكثر 6,5 مليارات دولار .
وأضاف أن الاحتفال يشمل تقديم وعرض بعض أدوات المعرفة العلمية المحايدة التي تم إنشاؤها بواسطة مبادرة حوض النيل التي تم تطويرها لتمكين اتخاذ قرارات في استخدام موارد مياه حوض النيل المشتركة ، إلى جانب اجتماع المانحين لتقييم المبادرة.
وأشار سيادته إلى أن الاحتفالات التي تستضيفها قاعة الصداقة بالخرطوم على مدار يومين تشمل مواكب على شكل النيلين يشارك فيها شباب المقاومة والثورة.
الخرطوم ( أخبار الخليج 365)
كانت هذه تفاصيل خبر مشاركة واسعة لوزراء الري باحتفالات يوم النيل لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على كوش نيوز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.