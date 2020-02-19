مشاركة واسعة لوزراء الري باحتفالات يوم النيل

أعلن الدكتور حسن أبو البشر علي؛ نائب رئيس الجهاز الفني للموارد المائية رئيس اللجنة العليا للاحتفالات بيوم النيل 2020 عن مشاركة 10 وزراء للري في دول حوض النيل في الاحتفالات والتي تستضيفها الخرطوم يوم السبت القادم، إلى جانب دولة اريتريا التي تشارك بصفة مراقب.

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وقال – في منبر وكالة السودان للأنباء اليوم – إن الاحتفالات تأتي في شكل كرنفالات للوقوف على المشاريع الاستثمارية التي أعدتها مبادرة حوض النيل لتسهم في الأمن الغذائي والطاقة والمياه والتي تتجاوز 84 مشروعاً وبتمويل أكثر 6,5 مليارات دولار .

وأضاف أن الاحتفال يشمل تقديم وعرض بعض أدوات المعرفة العلمية المحايدة التي تم إنشاؤها بواسطة مبادرة حوض النيل التي تم تطويرها لتمكين اتخاذ قرارات في استخدام موارد مياه حوض النيل المشتركة ، إلى جانب اجتماع المانحين لتقييم المبادرة.

وأشار سيادته إلى أن الاحتفالات التي تستضيفها قاعة الصداقة بالخرطوم على مدار يومين تشمل مواكب على شكل النيلين يشارك فيها شباب المقاومة والثورة.

الخرطوم ( أخبار الخليج 365)